Украина фото Реакция Соцсетей на криминальные разборки перевозчиков в Броварах

2020-05-29 15:10 522
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В Броварах Киевской области сегодня утром устроили разборки в духе 90-х годов. Две группировки делили пригородные маршруты с оружием и всеми сопутствующими вещами.

В полиции говорят, что конфликт возник между легальными и нелегальными перевозчиками. По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, перестрелка произошла между "группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси" из-за "непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников, отвечающих за это направление работы".

Часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области. 

По информации политиков, две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году.

Произошедшее в Броварах вызвало большой резонанс в Соцсетях. Кроме бурных обсуждений и дискуссий в Сети также появилось множество фотожаб и ироничных комментариев по этой теме.

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