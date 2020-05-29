Украина фото Вооруженный конфликт перевозчиков Броварах - Аваков раскрыл детали ЧП под Киевом

2020-05-29 11:12 192

Утренняя массовая перестрелка в Броварах стала возможной из-за коррупционных схем в распределении пригородных маршрутов между перевозчиками в Киевской области. Такое мнение озвучил глава МВД Арсен Аваков .

"Перестрелка в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Исполнительные органы Киева и области обязаны - прогнило у вас", - отметил он.

Аваков напомнил, что после инцидента десять человек задержаны полицией. По его словам, массовые задержания продолжаются.

Напомним, по предварительным данным Нацполиции, утренняя перестрелка в Броварах была вызвана конфликтом между нелегальными перевозчиками и предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками легально.

"Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции", - говорится в сообщении НПУ.

Отмечается, что задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины.

"Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают ее принадлежность", - сообщили в полиции.

По информации соцсетей, десятки молодых людей около 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток. Отмечается, что между несколькими перевозчиками в городе уже давно идет война. А накануне представители одного из них "настойчиво просили" граждан для проезда из Броваров в Киев садиться именно в их маршрутки, а не в попутно проезжающие авто.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире