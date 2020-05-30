Коронавирус В Украине улучшилась статистика по коронавирусу

2020-05-30 10:00 195

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 365 011 человек.

В Украине за минувшие сутки выявлены 393 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели, сообщает Центр общественного здоровья 30 мая.

В Украине к этому чаcу 23 204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. В общем заболели 1700 детей и 4475 медиков.

Днем ранее сообщалось о 429 новых случаях инфицирования COVID-19 за предшествовавшие сутки, 28 мая - о 477 новых заболевших, 27 мая - о 321 инфицированном.

Статистика коронавируса по областям Украины:

Винницкая область - 958 случаев;

Волынская область - 887 случаев;

Днепропетровская область - 933 случая;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 699 случаев;

Закарпатская область - 1171 случай;

Запорожская область - 440 случаев;

Ивано-Франковская область - 1379 случаев;

Кировоградская область - 506 случаев;

Киев - 2904 случая;

Киевская область - 1556 случаев;

Львовская область - 1619 случаев;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 288 случаев;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1680 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1160 случаев;

Харьковская область - 1025 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 432 случая;

Черновицкая область - 3306 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 159 случаев.

На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 365 011 человек, увеличившись за сутки на 4679, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета насчитывалось 5 930 035 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 116 116, излечились почти более 2,5 миллиона человек.

Лидеры по заболеванию в мире:

США - 1 747 087

Бразилия - 465 166

Россия - 387 623

Британия - 272 607

Испания - 238 564

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