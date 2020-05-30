В Украине улучшилась статистика по коронавирусу

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 365 011 человек.
В Украине за минувшие сутки выявлены 393 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели, сообщает Центр общественного здоровья 30 мая.
В Украине к этому чаcу 23 204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. В общем заболели 1700 детей и 4475 медиков.
Днем ранее сообщалось о 429 новых случаях инфицирования COVID-19 за предшествовавшие сутки, 28 мая - о 477 новых заболевших, 27 мая - о 321 инфицированном.
Статистика коронавируса по областям Украины:
На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.
В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 365 011 человек, увеличившись за сутки на 4679, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета насчитывалось 5 930 035 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 116 116, излечились почти более 2,5 миллиона человек.
Лидеры по заболеванию в мире:
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