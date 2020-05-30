Коронавирус Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

2020-05-30 13:00 210
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США прекращают отношения с ВОЗ в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, сообщает Голос Америки.

Он объяснил такое решение тем, что США несколько месяцев настаивали на реформировании работы ВОЗ.

Трамп добавил, что, по его мнению, китайские власти оказали давление на ВОЗ, а также проигнорировали свои обязательства и не предоставили организации доклады о вирусе, чтобы ввести весь мир в заблуждение.

"Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что платит только 40 миллионов долларов в год по сравнению со взносом США в примерно 450 миллионами долларов в год. Мы подробно описали реформы, которые необходимо осуществить, и работали с ними напрямую, но они отказались действовать", - заявил президент США.

Также Трамп рассказал, что средства, которые тратились на уплату членских взносов в организацию, будут перенаправлены на помощь другим странам.

Отметил американский лидер и осуждения со стороны США сложившейся в Гонконге ситуации.

"Он поручил своей администрации начать процесс ликвидации особого режима экономических преференций в отношении Гонконга в ответ на планы Китая ввести новое законодательство в сфере безопасности на территории бывшей британской колонии", - рассказали в издании "Голос Америки".

Глава государства подчеркнул, что Китай нарушил свое обещание по поводу автономии Гонконга.

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