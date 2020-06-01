Коронавирус Стало известно, когда возобновят авиасообщение в Украине

2020-06-01 14:00 213
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Первыми рейсы возобновят в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию, а Италией и Испанией пока решили повременить.

Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение с 15 июня. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в эфире Сніданку з 1+1 в понедельник, 1 июня.

Первыми восстановят рейсы на популярных туристических направления в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию. Авиасообщение с Италией и Испанией пока останется закрытым.

"Более точные данные в течение недели озвучим", - сказал Криклий и добавил, что "мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация".

Министр подчеркнул, что сейчас работают над возобновлением как внутренних, так и международных рейсов. При этом внутреннее авиасообщение могут возобновить раньше.

Кроме того, сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, а через три-четыре часа уже можно будет выходить в город", - подытожил Криклий.

Напомним, что ранее в МОЗ назвали условия возобновления авиаперелетов. После запуска авиасообщения прибывшие в Украину должны будут самоизолироваться на две недели.

Также сообщалось, что в ЕС появились новые правила для авиапассажиров. Опубликованные рекомендации не будут обязательными,но они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний.

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