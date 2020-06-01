Коронавирус Кличко рассказал, какие послабления карантина начались в столице с 1 июня

2020-06-01 16:00 180

В Киеве с 1 июня начался следующий этап ослабления ограничительных мер. Так, открылись детские сады, спортивные комплексы и фитнес-центры. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Киева Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня, с первого июня, в столице открыли: детские сады - те, что выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этой ситуации. Спортивные комплексы, залы и фитнес-центры. Детско-юношеские спортивные школы. Учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов", - отметил он.

Кроме того, по его словам, с субботы, 30 мая, в столице отрылись: крупные магазины площадью более 1000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры и начали работать и гостиницы, кроме хостелов.

"Мы понимаем, что бизнесу, людям нужно работать. Что карантин сильно ударил по материальному положению граждан и экономики в целом. Но ограничения нужно снимать постепенно. Следить за ситуацией, где у нас наибольшие риски. Чтобы не допустить новых очагов заболевания и инфекционного взрыва. Давайте сознательно относиться к этому. Беречь свое здоровье и соблюдать правила!", - добавил Кличко.

Напомним, в Киеве с начала пандемии зафиксировано 3043 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 58 случаев - за последние сутки.

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