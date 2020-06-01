Коронавирус Кличко рассказал, какие послабления карантина начались в столице с 1 июня

2020-06-01 16:00 180
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Киеве с 1 июня начался следующий этап ослабления ограничительных мер. Так, открылись детские сады, спортивные комплексы и фитнес-центры. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Киева Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня, с первого июня, в столице открыли: детские сады - те, что выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этой ситуации. Спортивные комплексы, залы и фитнес-центры. Детско-юношеские спортивные школы. Учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов", - отметил он.

Кроме того, по его словам, с субботы, 30 мая, в столице отрылись: крупные магазины площадью более 1000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры и начали работать и гостиницы, кроме хостелов.

"Мы понимаем, что бизнесу, людям нужно работать. Что карантин сильно ударил по материальному положению граждан и экономики в целом. Но ограничения нужно снимать постепенно. Следить за ситуацией, где у нас наибольшие риски. Чтобы не допустить новых очагов заболевания и инфекционного взрыва. Давайте сознательно относиться к этому. Беречь свое здоровье и соблюдать правила!", - добавил Кличко.

Напомним, в Киеве с начала пандемии зафиксировано 3043 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 58 случаев - за последние сутки.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве новый всплеск коронавируса: Кличко обнародовал тревожные данные

2020-06-01 14:30 258

Завтра возобновят работу столичные ТРЦ, но развлечения еще под запретом

2020-05-29 14:47 912

Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета

2020-05-29 13:16 780

В Украине продлили налоговые льготы на период карантина: кто сможет не платить

2020-05-27 19:30 1341

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Специалисты объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

2020-06-01 18:00 48

"Минирование" моста Метро в Киеве: полиция сообщила подробности

2020-06-01 17:30 93

Для минера моста в Киеве вызвали психпомощь

2020-06-01 17:00 117

"Укрзализныця" не получила разрешения на поездки из пяти областей

2020-06-01 16:30 192
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Специалисты объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице 2020-06-01 18:00 48
"Минирование" моста Метро в Киеве: полиция сообщила подробности 2020-06-01 17:30 93
Для минера моста в Киеве вызвали психпомощь 2020-06-01 17:00 117
"Укрзализныця" не получила разрешения на поездки из пяти областей 2020-06-01 16:30 192

Лента

18:00 Специалисты объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице
17:30 "Минирование" моста Метро в Киеве: полиция сообщила подробности
17:00 Для минера моста в Киеве вызвали психпомощь
16:30 "Укрзализныця" не получила разрешения на поездки из пяти областей
16:00 Кличко рассказал, какие послабления карантина начались в столице с 1 июня
15:30 Дополнительные выплаты: в Кабмине срочно предупредили украинцев, кто останется без денег
15:29 Под Киевом начали по ночам варварским способом сливать бензин из авто
15:00 В США рассказали, как Украина может додавить Россию с Крымом: "пусть почувствуют цену..."
14:30 В Киеве новый всплеск коронавируса: Кличко обнародовал тревожные данные
14:00 Стало известно, когда возобновят авиасообщение в Украине