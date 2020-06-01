Украина Под Киевом начали по ночам варварским способом сливать бензин из авто

2020-06-01 15:29 207

После вооруженных разборок перевозчиков в Броварах многие вспомнили «лихие 90-е». Тогда банды боролись за ресурсы, власть, делили сферы влияния. И случай под Киевом привлек внимание широкой общественности отчасти в связи с аналогией. В этом случае правоохранители на самом высоком уровне грозятся скоро навести порядок. Задержаны порядка 20 человек, ведется следствие.

В то же время в пригороде столицы процветает и другой промысел родом из голодных и кризисных девяностых. По ночам злоумышленники опустошают баки автомобилей, сливая бензин. Такие случаи уже есть в Ирпене и Буче. Правда, официальную статистику полиции они никак не портят, поскольку люди банально не обращаются с заявлениями. Однако, это бурно обсуждается на местных страничках и группах в Соцсетях.

Скептики уверяют, что в современных авто в отличие Таврий и Жигулей топливный бак расположен под днищем. Соответственно, открыть лючок, вставить туда шланг и слить горючее задача не из простых. От заливной горловины к баку идет длинный и извилистый патрубок. Но, он собственно и стал уязвимым местом. Злоумышленники варварским способом режут этот патрубок и получают прямой доступ к баку. Дальше уже дело техники и сноровки. В результате утром владелец авто обнаруживает пустой бак и подвысохшую лужу бензина под машиной. И разумеется, благодарит судьбу за то, что рядом никто не проходил с сигатретой.

Интересно также, что воров интересует именно топливо, а не магнитолы или регистраторы. В таком случае выйти на их след намного сложнее, поскольку канистру с бензином никто в ломбард не понесет.

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