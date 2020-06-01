Коронавирус «Новая почта» изменила правила хранения посылок

2020-06-01 19:00 213

«Новая почта» заявила об отмене с 1 июня бесплатного хранения посылок, введенного на время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что с 1 июня «Новая почта» вернется к действующим ранее условиям хранения отправлений – грузы будут бесплатно храниться в отделениях компании в течение 7 дней, а с 8 дня будет снова начисляться плата.

Напомним, бесплатное хранение посылок «Новая почта» ввела 18 марта, через несколько дней после введения карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение в компании объяснили тем, что клиенты во время карантина не всегда имеют возможность добраться до отделения, чтобы вовремя забрать посылку.

После того, как в Украине началось ослабление карантина и начал работу общественный транспорт, компания решила приостановить действие услуги бесплатного хранения грузов.

Как это будет происходить?

Отменять услугу бесплатного хранения компания будет не сразу – плата начнет начисляться только с 7 июня.

Для отправлений, поступивших в отделения компании «Новая почта» до 1 июня, плата начнет начисляться с 8 июня, а для отправлений, поступивших после 1 июня, будут действовать стандартные услуги.

О возобновлении услуги платного хранения всех клиентов компании с 1 июня проинформируют по всем каналам связи - SMS, Viber и др.

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