Коронавирус «Новая почта» изменила правила хранения посылок

2020-06-01 19:00 213
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

«Новая почта» заявила об отмене с 1 июня бесплатного хранения посылок, введенного на время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что с 1 июня «Новая почта» вернется к действующим ранее условиям хранения отправлений – грузы будут бесплатно храниться в отделениях компании в течение 7 дней, а с 8 дня будет снова начисляться плата.

Напомним, бесплатное хранение посылок «Новая почта» ввела 18 марта, через несколько дней после введения карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение в компании объяснили тем, что клиенты во время карантина не всегда имеют возможность добраться до отделения, чтобы вовремя забрать посылку.

После того, как в Украине началось ослабление карантина и начал работу общественный транспорт, компания решила приостановить действие услуги бесплатного хранения грузов.

Как это будет происходить?

Отменять услугу бесплатного хранения компания будет не сразу – плата начнет начисляться только с 7 июня.

Для отправлений, поступивших в отделения компании «Новая почта» до 1 июня, плата начнет начисляться с 8 июня, а для отправлений, поступивших после 1 июня, будут действовать стандартные услуги.

О возобновлении услуги платного хранения всех клиентов компании с 1 июня проинформируют по всем каналам связи - SMS, Viber и др.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Укрзализныця назвала правила "карантинных" поездов

2020-05-28 16:30 492

В Украине вернут обязательный для всех техосмотр авто - стали известны детали

2020-05-28 14:45 11691

Мандзий: в МОН работают над новой концепцией оплаты труда учителей

2020-05-27 21:30 876

Кабмин изменил правила прописки в Украине

2020-05-27 21:00 2352

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Турция откроется для украинских туристов ровно через месяц

2020-06-01 21:00 108

Каждый пятый ПЦР-тест показывает ложный отрицательный результат - ученые

2020-06-01 20:30 144

Врач назвала главную опасность аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

2020-06-01 20:00 177

«Новая почта» изменила правила хранения посылок

2020-06-01 19:00 213
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Турция откроется для украинских туристов ровно через месяц 2020-06-01 21:00 108
Каждый пятый ПЦР-тест показывает ложный отрицательный результат - ученые 2020-06-01 20:30 144
Врач назвала главную опасность аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом 2020-06-01 20:00 177
«Новая почта» изменила правила хранения посылок 2020-06-01 19:00 213

Лента

21:30 Выстрелы и собака: у Авакова рассказали, как задерживали киевского "минера"
21:00 Турция откроется для украинских туристов ровно через месяц
20:30 Каждый пятый ПЦР-тест показывает ложный отрицательный результат - ученые
20:00 Врач назвала главную опасность аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
19:30 Полиция раскрыла места установки камер автофиксации
19:00 «Новая почта» изменила правила хранения посылок
18:30 ПФУ изменит процедуру начисления пенсий
18:00 Специалисты объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице
17:30 "Минирование" моста Метро в Киеве: полиция сообщила подробности
17:00 Для минера моста в Киеве вызвали психпомощь