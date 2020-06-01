Коронавирус Турция откроется для украинских туристов ровно через месяц

2020-06-01 21:00 108

Украина и Турция возобновят туристические поездки с 1 июля. Об этом стало известно во время телефонной беседы глав МИД обеих стран Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу.

"Турция откроет границы для иностранных туристов и восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении на странице МИД Украины в соцсети.

Турецкий министр также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

Кроме того, главы МИД обсудили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу.

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