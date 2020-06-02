Коронавирус Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям

2020-06-02 10:14 240
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В Украине зафиксировано 24 340 случаев COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, от коронавируса погибли 727 человек, еще 10 078 пациентов победили китайский недуг и уже здоровы. За минувшие сутки зафиксировано 328 новых случаев.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая обл. - 1 029 (619 выздоровели)
  • Волынская обл. - 942 (264 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 943 (266 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 164 (94 выздоровели)*
  • Житомирская обл. - 776 (443 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1 216 (410 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 450 (253 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1 442 (843 выздоровели)
  • м. Киев - 3 071 (718 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1 623 (399 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели)
  • Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)*
  • Львовская обл. - 1 734 (438 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели)
  • Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1 823 (960 выздоровели)
  • Сумская обл. - 173 (147 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1 180 (921 выздоровел)
  • Харьковская обл. - 1 105 (448 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 458 (245 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3 410 (980 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 188 (63 выздоровели)

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей  отсутствуют.

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2020-06-02 11:42 183

Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям

2020-06-02 10:14 240
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Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям 2020-06-02 10:14 240

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