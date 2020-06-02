Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям
2020-06-02 10:14 240
В Украине зафиксировано 24 340 случаев COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, от коронавируса погибли 727 человек, еще 10 078 пациентов победили китайский недуг и уже здоровы. За минувшие сутки зафиксировано 328 новых случаев.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая обл. - 1 029 (619 выздоровели)
- Волынская обл. - 942 (264 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 943 (266 выздоровели)
- Донецкая обл. - 164 (94 выздоровели)*
- Житомирская обл. - 776 (443 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1 216 (410 выздоровели)
- Запорожская обл. - 450 (253 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1 442 (843 выздоровели)
- м. Киев - 3 071 (718 выздоровели)
- Киевская обл. - 1 623 (399 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели)
- Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)*
- Львовская обл. - 1 734 (438 выздоровели)
- Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели)
- Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)
- Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1 823 (960 выздоровели)
- Сумская обл. - 173 (147 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1 180 (921 выздоровел)
- Харьковская обл. - 1 105 (448 выздоровели)
- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 458 (245 выздоровели)
- Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3 410 (980 выздоровели)
- Черниговская обл. - 188 (63 выздоровели)
*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.