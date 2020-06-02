Коронавирус Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям

2020-06-02 10:14 240

В Украине зафиксировано 24 340 случаев COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, от коронавируса погибли 727 человек, еще 10 078 пациентов победили китайский недуг и уже здоровы. За минувшие сутки зафиксировано 328 новых случаев.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая обл. - 1 029 (619 выздоровели)

Волынская обл. - 942 (264 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 943 (266 выздоровели)

Донецкая обл. - 164 (94 выздоровели)*

Житомирская обл. - 776 (443 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1 216 (410 выздоровели)

Запорожская обл. - 450 (253 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1 442 (843 выздоровели)

м. Киев - 3 071 (718 выздоровели)

Киевская обл. - 1 623 (399 выздоровели)

Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели)

Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)*

Львовская обл. - 1 734 (438 выздоровели)

Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели)

Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)

Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели)

Ровенская обл. - 1 823 (960 выздоровели)

Сумская обл. - 173 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1 180 (921 выздоровел)

Харьковская обл. - 1 105 (448 выздоровели)

Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 458 (245 выздоровели)

Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3 410 (980 выздоровели)

Черниговская обл. - 188 (63 выздоровели)

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.