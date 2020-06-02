Коронавирус Восемь областей и Киев - Минздрав назвал регионы, где карантин не отменят

2020-06-02 13:44 120
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По данным Минздрава, сегодня восемь регионов Украины (семь областей и город Киев) не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ровенская, Харьковская и Черновицкая области.

По сравнению с данными двухдневной давности, в списке появились два новых региона – Днепропетровская и Харьковская области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих регионах объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

В частности, в Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания 100 тысяч человек за последние семь дней (инцидентности). При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице – 12,17.

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