Коронавирус Рада запретила вывозить донорскую кровь из Украины

2020-06-02 17:30 219
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Экспорт донорской крови теперь возможен только при условии полного обеспечения украинских больниц.

Верховная Рада запретила экспорт из страны донорской крови и ее составляющих. За соответствующий законопроект №2429 во вторник, 2 июня, проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226.

В законе формулируются исключительные случаи для вывоза донорской крови: когда правительство решает оказать гуманитарную помощь другим странам либо при условии полного обеспечения плазмой и донорской кровью украинских больниц.

Также данный закон разрешает ввоз в Украину вакцин без регистрации для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей.

Кроме того, упрощен ввоз в Украину наркотических и психотропных лекарств, в которых нуждаются тяжелобольные.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина может разрешить отечественным производителям медицинских масок и средств индивидуальной защиты экспортировать собственную продукцию.

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