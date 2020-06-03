В Украине начало быстро расти число зараженных COVID - ситуация по областям
2020-06-03 12:14 312
В Украине подтверждено 24 823 случаи COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки зафиксировано 483 случая COVID-19, в то время, как накануне сообщалось о 328 заболевших.
Как китайский коронавирус заражает области Украины:
- Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)
- Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)
- Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)
- Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)
- Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)
- г. Киев - 3133 (756 выздоровели)
- Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)
- Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)
- Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)
- Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)
- Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)
- Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1873 (993 выздоровели)
- Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)
- Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)
- Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)
- Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели)
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