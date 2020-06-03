Коронавирус В Украине начало быстро расти число зараженных COVID - ситуация по областям

2020-06-03 12:14 312
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В Украине подтверждено 24 823 случаи COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки зафиксировано 483 случая COVID-19, в то время, как накануне сообщалось о 328 заболевших.

Как китайский коронавирус заражает области Украины:

  • Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)
  • Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)
  • г. Киев - 3133 (756 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)
  • Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)
  • Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)
  • Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1873 (993 выздоровели)
  • Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели)

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