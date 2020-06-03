Коронавирус В ЕС есть первая страна, которая официально признала завершение пандемии

2020-06-03 14:15 141
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Черногория официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране.

Национальный координационный комитет Черногории заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, а все, кто был госпитализирован – выздоровели, передает Радио Свобода.

Президент страны еще в конце мая заявил, что Черногория стала первой страной в Европе, преодолевшей COVID-19, официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления.

Власти Черногории разрешили деятельность театров и кино, а также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тысяч населения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Аномальная погода в Украине: весна закончилась, но лето не началось

2020-06-03 13:42 171

Где установлены камеры фотофиксации нарушений ПДД - ПОЛНЫЙ СПИСОК

2020-06-03 10:38 354

Названы новые симптомы коронавируса, которые сохраняются несколько месяцев

2020-06-02 21:00 1860

Киевская полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро: назван мотив преступления

2020-06-02 18:00 513

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В ЕС есть первая страна, которая официально признала завершение пандемии

2020-06-03 14:15 141

В Украине начало быстро расти число зараженных COVID - ситуация по областям

2020-06-03 12:14 312

Курс доллара ждет резкий разворот, гривна не удержит позиции: «в июне достигнет отметки в…»

2020-06-02 21:30 4884

Названы новые симптомы коронавируса, которые сохраняются несколько месяцев

2020-06-02 21:00 1860
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В ЕС есть первая страна, которая официально признала завершение пандемии 2020-06-03 14:15 141
В Украине начало быстро расти число зараженных COVID - ситуация по областям 2020-06-03 12:14 312
Курс доллара ждет резкий разворот, гривна не удержит позиции: «в июне достигнет отметки в…» 2020-06-02 21:30 4884
Названы новые симптомы коронавируса, которые сохраняются несколько месяцев 2020-06-02 21:00 1860

Лента

15:31 Прогноз погоды на Троицу: в Украине заметно потеплеет, дожди прекратятся
14:44 Из-за угрозы нового Майдана президент дал особое поручение спецслужбам
14:15 В ЕС есть первая страна, которая официально признала завершение пандемии
13:42 Аномальная погода в Украине: весна закончилась, но лето не началось
фото 13:16 Впервые за нарушение масочного режима оштрафован премьер-министр
ПОЛНЫЙ СПИСОК 12:41 Замминистра МВД обнародовал в Facebook номера авто потенциальных убийц
12:14 В Украине начало быстро расти число зараженных COVID - ситуация по областям
11:42 Стало известно, сколько тысяч человек СБУ не впустила в Украину
11:13 РФ перебросила в Черное море десятки кораблей, готовят ракетные стрельбы
10:38 Где установлены камеры фотофиксации нарушений ПДД - ПОЛНЫЙ СПИСОК