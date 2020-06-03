Коронавирус Найден простой и эффективный способ проверить целую страну на коронавирус

2020-06-05 12:10 336
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Уже на следующей неделе израильские больничные кассы приступят к масштабным серологическим тестам по всей стране. На первых порах планируется охват в 70 тысяч человек, передает  9tv, затем провериться смогут еще десятки тысяч людей в рамках обычных анализов крови.

Такой простой тест использует иммунные механизмы организма. При введении в сыворотку возбудителя определенной болезни по сыворотке сразу становится видно, присутствуют ли в ней антитела, реагирующие на этот возбудитель. И, напротив, если ввести в сыворотку определенные антитела, видно, имеются ли в ней антигены микроорганизмов или вирусов, вызывающих ту или иную болезнь.

Серологическая проверка, которая довольно проста, напоминает обычный анализ крови и обрабатывается за час, показывает, переболел ли человек коронавирусом. Х

отя известно, что серологический анализ показывает не только нынешнее присутствие вируса в организме, но и "бывшее", неясно, можно ли по нему точно определить, заражен ли человек в данный момент, и когда именно он перенес болезнь. Однако массовая возможность таких анализов, несомненно, станет шагом вперед в борьбе с распространением вируса.

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2020-06-05 12:10 336
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