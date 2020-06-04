Коронавирус Страны ЕС нашли способ ускорить создание вакцины от коронавируса

2020-06-05 14:12 465

Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс с целью ускорить производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на европейской территории. Четыре крупнейшие экономики Европы "совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями, сообщило министерство здравоохранения Нидерландов.

"Цель "Альянса за инклюзивную вакцину" – обеспечить возможность производства вакцины на европейской территории, где это только возможно.

В документе также говорится, что "альянс рассматривает многообещающие инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки".

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. Не менее десяти из них уже находятся на стадии клинических испытаний.

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