В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - самые опасные области и города

По состоянию на данный момент в Украине зафиксировано 25 411 случаев заражения COVID-19. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки выявили сразу 588 новых случаев. Всего в стране зафиксировано 747 летальных случаев, 11 042 пациенты выздоровели. Лидируют по числу инфицированных Черновицкая область и город Киев. Далее Ровенская, Львовская и Киевская области.
Коронавирус идет по Украине - ситуация в областях :
Сумская область - 177 случаев
Тернопольская область - 1220 случаев
Харьковская область - 1166 случаев
Херсонская область - 179 случаев
Хмельницкая область - 497 случаев
Черновицкая область - 3481 случай
Черкасская область - 429 случаев
Черниговская область - 238 случаев
*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире