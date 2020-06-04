Коронавирус В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - самые опасные области и города

2020-06-04 10:39 300
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По состоянию на данный момент в Украине зафиксировано 25 411 случаев заражения COVID-19. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки выявили сразу 588 новых случаев. Всего в стране зафиксировано 747 летальных случаев, 11 042 пациенты выздоровели. Лидируют по числу инфицированных Черновицкая область и город Киев. Далее Ровенская, Львовская и Киевская области.

Коронавирус идет по Украине - ситуация в областях :

  • Винницкая область - 1077 случаев
  • Волынская область - 986 случаев
  • Днепропетровская область - 957 случаев
  • Донецкая область - 174 случая*
  • Житомирская область - 833 случая
  • Закарпатская область - 1257 случаев
  • Запорожская область - 469 случаев
  • Ивано-Франковская область - 1491 случай
  • Кировоградская область - 526 случаев
  • г. Киев - 3210 случаев
  • Киевская область - 1673 случая
  • Львовская область - 1915 случаев
  • Луганская область - 51 случай*
  • Николаевская область - 295 случаев
  • Одесская область - 933 случая
  • Полтавская область - 272 случая
  • Ровенская область - 1905 случаев

Сумская область - 177 случаев
Тернопольская область - 1220 случаев
Харьковская область - 1166 случаев
Херсонская область - 179 случаев
Хмельницкая область - 497 случаев
Черновицкая область - 3481 случай
Черкасская область - 429 случаев
Черниговская область - 238 случаев

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

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