Коронавирус В МОЗ назвали реальную причину роста заболеваемости COVID в Украине

2020-06-04 14:45 105

В Украине начало вновь расти число новых случаев заражения коронавирусом из-за несоблюдения рекомендаций МОЗ, - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Еще одной причиной он назвал ослабление карантинных ограничений.

"Действительно, за снятием карантинных ограничений стоит увеличение числа зараженных, но с другой стороны надо придерживаться рекомендаций Минздрава", - заявил он.

Также он сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев СOVID-19 зарегистрировано во Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве.

"За прошедшие сутки было совершено 14 301 тест, из них 10563 - исследование методом ПЦР, а также 3738 ИФА-тестов. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 85, Житомирской области - 53, а также в городе Киев - 77", - сказал Степанов.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 25 411 человек, из которых 4 888 медицинских работников.

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