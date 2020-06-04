Курьезы Из-за массовых протестов в США Lego отказывается от наборов с фигурками полицейских

2020-06-05 17:29 234

Компания Lego отказывается от рекламы наборов с фигурками полицейских, преступников, спецслужб, поисковых собак и другими игрушками подобной тематики.

Как сообщает The Toybook, без рекламного продвижения окажутся более чем 30 строительных наборов, в состав которых входят фигурки и аксессуары полицейских, полицейский участок LEGO City, пожарная часть, полицейские собаки, патрульные авто, мобильный командный центр и другие.

В компании заявили, что с уважением относятся к акции #BlackOutTuesday и приостанавливают размещение соответствующего контента в социальных сетях в ответ на трагические события в США.

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