Коронавирус Какие области в Украине лидируют по смертности от коронавируса: печальные данные на 4 июня

2020-06-04 18:30 288

Черновицкая область лидирует по зараженным коронавирусом, а также по количеству смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 4 июня в Украине COVID-19 за сутки заболели 588 человек. Также за сутки умерло 12 людей, а за время пандемии скончались 747 человек.

Количество летальных исходов по областям:

Черновицкая - 148

Ивано-Франковская - 84

Киев - 69

Львовская - 62

Харьковская - 49

Ровенская - 40

Киевская - 37

Волынская - 29

Закарпатская - 28

Кировоградская - 26

Тернопольская - 26

Днепропетровская - 22

Одесская - 18

Винницкая - 16

Черкасская - 16

Житомирская - 14

Запорожская - 14

Полтавская - 13

Хмельницкая - 11

Николаевская - 7

Черниговская - 7

Донецкая - 5

Сумская - 4

Херсонская - 3

Луганская - 0

Статистика на оккупированных территориях недоступна.

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