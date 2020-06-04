Какие области в Украине лидируют по смертности от коронавируса: печальные данные на 4 июня
2020-06-04 18:30 288
Черновицкая область лидирует по зараженным коронавирусом, а также по количеству смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 4 июня в Украине COVID-19 за сутки заболели 588 человек. Также за сутки умерло 12 людей, а за время пандемии скончались 747 человек.
Количество летальных исходов по областям:
- Черновицкая - 148
- Ивано-Франковская - 84
- Киев - 69
- Львовская - 62
- Харьковская - 49
- Ровенская - 40
- Киевская - 37
- Волынская - 29
- Закарпатская - 28
- Кировоградская - 26
- Тернопольская - 26
- Днепропетровская - 22
- Одесская - 18
- Винницкая - 16
- Черкасская - 16
- Житомирская - 14
- Запорожская - 14
- Полтавская - 13
- Хмельницкая - 11
- Николаевская - 7
- Черниговская - 7
- Донецкая - 5
- Сумская - 4
- Херсонская - 3
- Луганская - 0
Статистика на оккупированных территориях недоступна.
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