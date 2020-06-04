Коронавирус Какие области в Украине лидируют по смертности от коронавируса: печальные данные на 4 июня

2020-06-04 18:30 288
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Черновицкая область лидирует по зараженным коронавирусом, а также по количеству смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 4 июня в Украине COVID-19 за сутки заболели 588 человек. Также за сутки умерло 12 людей, а за время пандемии скончались 747 человек.

Количество летальных исходов по областям:

  • Черновицкая - 148
  • Ивано-Франковская - 84
  • Киев - 69
  • Львовская - 62
  • Харьковская - 49
  • Ровенская - 40
  • Киевская - 37
  • Волынская - 29
  • Закарпатская - 28
  • Кировоградская - 26
  • Тернопольская - 26
  • Днепропетровская - 22
  • Одесская - 18
  • Винницкая - 16
  • Черкасская - 16
  • Житомирская - 14
  • Запорожская - 14
  • Полтавская - 13
  • Хмельницкая - 11
  • Николаевская - 7
  • Черниговская - 7
  • Донецкая - 5
  • Сумская - 4
  • Херсонская - 3
  • Луганская - 0

Статистика на оккупированных территориях недоступна.

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