Коронавирус Протесты в США: погибший Джордж Флойд болел коронавирусом

2020-06-04 19:30 207
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У жителя американского города Миннеаполис (штат Миннесота) Джорджа Флойда, после смерти которого США охватили протесты, обнаружили коронавирус.

Об этом со ссылкой на данные вскрытия сообщает NBC News, передает «Хвиля».

В отчете, опубликованном управлением медэкспертизы округа Хеннепин, указано, что 3 апреля тест на генетический код вируса (РНК) Флойда дал положительный результат.

Поскольку вскрытие говорит, что эта РНК может оставаться в теле человека в течение нескольких недель после того, как болезнь исчезла, второй положительный тест после его смерти, вероятно, означал, что 46-летний Флойд был бессимптомным больным.

В свою очередь телеканал отмечает, что положительный тест на РНК не обязательно означает, что человек заразен.

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