Индексация пенсий по-новому: что придумали в правительстве

Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта.
Руководитель Минсоцполитики Марина Лазебная обсудила с миссией Международного валютного фонда в Украине реформирование пенсионной системы. Так, в Украине планируют проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Планы по индексации пенсий:
- Марина Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 года законодательно возобновить 1 марта как дату для проведения ежегодной индексации пенсий;
- это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы.
Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает введение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время.
Какие еще вопросы обсуждали:
- потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для обеспечения финансовой стабильности солидарной пенсионной системы;
- реализованные шаги в реформировании в части ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте 80+;
- планы по продлению их в 2021 году и введению ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет;
- предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий по старости, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса).
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