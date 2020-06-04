Украина Индексация пенсий по-новому: что придумали в правительстве

2020-06-04 22:00 606

Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта.

Руководитель Минсоцполитики Марина Лазебная обсудила с миссией Международного валютного фонда в Украине реформирование пенсионной системы. Так, в Украине планируют проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Планы по индексации пенсий:

- Марина Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 года законодательно возобновить 1 марта как дату для проведения ежегодной индексации пенсий;

- это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы.

Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает введение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время.

Какие еще вопросы обсуждали:

- потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для обеспечения финансовой стабильности солидарной пенсионной системы;

- реализованные шаги в реформировании в части ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте 80+;

- планы по продлению их в 2021 году и введению ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет;

- предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий по старости, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса).

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