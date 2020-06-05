Число зараженных COVID в Украине продолжает быстро расти - ситуация по областям
2020-06-05 13:11 147
В Украине зафиксировано уже 25 964 случая заражения китайским коронавирусом нового типа. Второй день подряд суточный показатель зараженных COVID в стране превышает полтысячи. Многие области уже перешагнули психологическую отметку в тысячу зараженных.
Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, за минувшие сутки было зафиксировано 553 новых случая, что немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о 588 заболевших за сутки.
Всего в стране проведено уже 403 551 тестирование методом ПЦР.
Как коронавирус распространился по областям Украины:
- Винницкая область - 1093 случая
- Волынская область - 1008 случаев
- Днепропетровская область - 960 случаев
- Донецкая область - 195 случаев*
- Житомирская область - 855 случаев
- Закарпатская область - 1280 случаев
- Запорожская область - 477 случаев
- Ивано-Франковская область - 1507 случаев
- Кировоградская область - 538 случаев
- г. Киев - 3292 случая
- Киевская область - 1711 случаев
- Львовская область - 1988 случаев
- Луганская область - 51 случай*
- Николаевская область - 307 случаев
- Одесская область - 970 случаев
- Полтавская область - 272 случая
- Ровенская область - 1962 случая
- Сумская область - 188 случаев
- Тернопольская область - 1233 случая
- Харьковская область - 1196 случаев
- Херсонская область - 179 случаев
- Хмельницкая область - 501 случай
- Черновицкая область - 3519 случаев
- Черкасская область - 432 случая
- Черниговская область - 250 случаев
*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
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