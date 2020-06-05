Коронавирус Число зараженных COVID в Украине продолжает быстро расти - ситуация по областям

2020-06-05 13:11 147
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В Украине зафиксировано уже 25 964 случая заражения китайским коронавирусом нового типа. Второй день подряд суточный показатель зараженных COVID в стране превышает полтысячи. Многие области уже перешагнули психологическую отметку в тысячу зараженных.

Как  сообщает Центр общественного здоровья Украины, за минувшие сутки было зафиксировано 553 новых случая, что немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о 588 заболевших за сутки.

 Всего в стране проведено уже 403 551 тестирование методом ПЦР.

Как коронавирус распространился по областям Украины:

  • Винницкая область - 1093 случая
  • Волынская область - 1008 случаев
  • Днепропетровская область - 960 случаев
  • Донецкая область - 195 случаев*
  • Житомирская область - 855 случаев
  • Закарпатская область - 1280 случаев
  • Запорожская область - 477 случаев
  • Ивано-Франковская область - 1507 случаев
  • Кировоградская область - 538 случаев
  • г. Киев - 3292 случая
  • Киевская область - 1711 случаев
  • Львовская область - 1988 случаев
  • Луганская область - 51 случай*
  • Николаевская область - 307 случаев
  • Одесская область - 970 случаев
  • Полтавская область - 272 случая
  • Ровенская область - 1962 случая
  • Сумская область - 188 случаев
  • Тернопольская область - 1233 случая
  • Харьковская область - 1196 случаев
  • Херсонская область - 179 случаев
  • Хмельницкая область - 501 случай
  • Черновицкая область - 3519 случаев
  • Черкасская область - 432 случая
  • Черниговская область - 250 случаев

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

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