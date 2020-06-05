Коронавирус Число зараженных COVID в Украине продолжает быстро расти - ситуация по областям

2020-06-05 13:11 147

В Украине зафиксировано уже 25 964 случая заражения китайским коронавирусом нового типа. Второй день подряд суточный показатель зараженных COVID в стране превышает полтысячи. Многие области уже перешагнули психологическую отметку в тысячу зараженных.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, за минувшие сутки было зафиксировано 553 новых случая, что немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о 588 заболевших за сутки.

Всего в стране проведено уже 403 551 тестирование методом ПЦР.

Как коронавирус распространился по областям Украины:

Винницкая область - 1093 случая

Волынская область - 1008 случаев

Днепропетровская область - 960 случаев

Донецкая область - 195 случаев*

Житомирская область - 855 случаев

Закарпатская область - 1280 случаев

Запорожская область - 477 случаев

Ивано-Франковская область - 1507 случаев

Кировоградская область - 538 случаев

г. Киев - 3292 случая

Киевская область - 1711 случаев

Львовская область - 1988 случаев

Луганская область - 51 случай*

Николаевская область - 307 случаев

Одесская область - 970 случаев

Полтавская область - 272 случая

Ровенская область - 1962 случая

Сумская область - 188 случаев

Тернопольская область - 1233 случая

Харьковская область - 1196 случаев

Херсонская область - 179 случаев

Хмельницкая область - 501 случай

Черновицкая область - 3519 случаев

Черкасская область - 432 случая

Черниговская область - 250 случаев

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

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