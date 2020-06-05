Коронавирус Ученые раскрыли, как эволюционировал смертельный вирус - в это сложно поверить

2020-06-05 19:30 132

В Университете Альберты в Канаде ученые обнаружили механизм действия одной из самых опасных и распространенных возбудителей респираторных инфекций - респираторно-синцитиального вируса. Данные исследования появились в журнале Sciense Daily.

Этот вирус заражает клетки человека, и наибольшую опасность представляет для маленьких детей. Вакцины против инфекции не существует, потому ежегодно погибают около 200 тысяч человек.

Он прикрепляется к стенке клетки и остается в таком состоянии несколько часов, затем проникает в нее и заражает. Ученые узнали, что ключевую роль в заражении играет клеточный рецептор нуклеолин.

В нормальных условиях нуклеолин находится внутри клетки. Оказалось, что вирус научился вызывать нуклеолин на поверхность клетки будто с помощью дверного звонка. Для этого он связывается с рецептором IGF1R и белком PKC-zeta. Это помогает ему запустить внутрь клетки сигнал, вызывающий нуклеолин на поверхность клетки.

Ученые надеются узнать как действовал вирус в начале своего развития, до приобретения этой эволюционной способности.

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