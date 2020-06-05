Коронавирус Ученые раскрыли, как эволюционировал смертельный вирус - в это сложно поверить

2020-06-05 19:30 132
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Университете Альберты в Канаде ученые обнаружили механизм действия одной из самых опасных и распространенных возбудителей респираторных инфекций - респираторно-синцитиального вируса. Данные исследования появились в журнале Sciense Daily.

Этот вирус заражает клетки человека, и наибольшую опасность представляет для маленьких детей. Вакцины против инфекции не существует, потому ежегодно погибают около 200 тысяч человек.

Он  прикрепляется к стенке клетки и остается в таком состоянии несколько часов, затем проникает в нее и заражает. Ученые узнали, что ключевую роль в заражении играет клеточный рецептор нуклеолин.

В нормальных условиях нуклеолин находится внутри клетки. Оказалось, что вирус научился вызывать нуклеолин на поверхность клетки будто с помощью дверного звонка. Для этого он связывается с рецептором IGF1R и белком PKC-zeta. Это помогает ему запустить внутрь клетки сигнал, вызывающий нуклеолин на поверхность клетки.

Ученые надеются узнать как действовал вирус в начале своего развития, до приобретения этой эволюционной способности. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Из-за вспышки коронавируса Кличко пригрозил снова закрыть общественный транспорт

2020-06-05 16:31 246

Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая

2020-06-05 15:14 2064

Страны ЕС нашли способ ускорить создание вакцины от коронавируса

2020-06-05 14:12 609

В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

2020-06-05 13:44 318

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Ученые раскрыли, как эволюционировал смертельный вирус - в это сложно поверить

2020-06-05 19:30 132

Из-за вспышки коронавируса Кличко пригрозил снова закрыть общественный транспорт

2020-06-05 16:31 246

Страны ЕС нашли способ ускорить создание вакцины от коронавируса

2020-06-05 14:12 609

В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

2020-06-05 13:44 318
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Ученые раскрыли, как эволюционировал смертельный вирус - в это сложно поверить 2020-06-05 19:30 132
Из-за вспышки коронавируса Кличко пригрозил снова закрыть общественный транспорт 2020-06-05 16:31 246
Страны ЕС нашли способ ускорить создание вакцины от коронавируса 2020-06-05 14:12 609
В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов 2020-06-05 13:44 318

Лента

19:30 Ученые раскрыли, как эволюционировал смертельный вирус - в это сложно поверить
18:32 Раскрыта еще одна масштабная "схема" разворовывания денег в медицине
17:29 Из-за массовых протестов в США Lego отказывается от наборов с фигурками полицейских
16:31 Из-за вспышки коронавируса Кличко пригрозил снова закрыть общественный транспорт
15:38 В Киеве долги за коммунальные услуги поручили выбивать коллекторам
15:15 Ученые определили список продуктов, значительно ускоряющих старение
15:14 Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая
15:12 Количество безработных США превышает численность населения Украины
15:11 Зеленский объяснил, как потратят деньги МВФ
15:09 Наличный евро продают в обменниках уже по 30 гривен