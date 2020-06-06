Коронавирус ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок

2020-06-06 11:00 114
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Маски рекомендуют носить в местах, где затруднено социальное дистанцирование

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации о ношении масок. Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Об этом говорится в Twitter ВОЗ.

Так, маски рекомендуют носить там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.

Отмечается, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МОЗ Украины на этой неделе огласит новые правила авиаперевозок

2020-06-05 09:11 423

"Динамо Киев" может возглавить российский тренер

2020-06-04 19:00 897

Пандемия коронавируса в Украине пошла на спад, но смертность растет

2020-06-03 20:31 738

Рада запретила вывозить донорскую кровь из Украины

2020-06-02 17:30 660

Еще новости в разделе "Коронавирус"

ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок

2020-06-06 11:00 114

Прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи

2020-06-06 10:30 147

видео Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко

2020-06-06 09:00 204

Этот витамин способен защитить от коронавируса, но он может вызвать рак

2020-06-05 21:36 564
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок 2020-06-06 11:00 114
Прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи 2020-06-06 10:30 147
видео Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко 2020-06-06 09:00 204
Этот витамин способен защитить от коронавируса, но он может вызвать рак 2020-06-05 21:36 564

Лента

11:30 Нацбанк показал, как изменится курс валют после выходных
11:00 ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок
10:30 Прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи
10:00 Выходные на Троицу. Как работают банки, почта и Новая почта
09:30 В США молнией разорвало самый большой флаг в стране
видео 09:00 Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко
22:12 Завтра к Земле на минимальное расстояние подлетит астероид огромных размеров
21:36 Этот витамин способен защитить от коронавируса, но он может вызвать рак
20:33 Сегодня начался новый этап карантина - какие ограничения и запреты отменены
19:30 Ученые раскрыли, как эволюционировал смертельный вирус - в это сложно поверить