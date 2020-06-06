Коронавирус ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок

2020-06-06 11:00 114

Маски рекомендуют носить в местах, где затруднено социальное дистанцирование

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации о ношении масок. Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах.

Об этом говорится в Twitter ВОЗ.

Так, маски рекомендуют носить там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.

Также одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.

Отмечается, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

До этого в рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

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