Коронавирус Из Украины в Польшу вылетело два самолета с заробитчанами

2020-06-07 14:30 549
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Перелет украинцев из Киева в Варшаву оплатила принимающая сторона. Бесплатным будет для них и 14-дневное пребывание в польских карантинных центрах.

Из Киева в Варшаву в субботу вылетели два чартерных рейса с украинцами, нанятыми на работу польскими роботодателями, сообщила пресс-служба компании по международному трудоустройству Gremi Personal. Об этом, в субботу, 6 июня, сообщает Интерфакс.

"Сегодня, 6 июня, из Киева в Варшаву вылетели вместо одного запланированного нами чартера - два. Мы перевезли 186 наших украинских работников, у которых уже заключены долгосрочные трудовые контракты", - заявил собственник компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

По его словам, организация двух чартеров стала вынужденной мерой.

"Планировался один рейс. Однако Совет Министров Польши ввел требование для авиаперевозок, согласно которому на борт разрешена посадка половины пассажиров от максимального количества посадочных мест. Потому компания, вопреки экономическим убыткам, заказала два рейса, чтобы выполнить обязательства перед украинскими работниками и польскими предприятиями", - сообщил Кириченко.

Напомним, Эстония выступила против приезда украинских трудовых мигрантов. Так, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что он против разрешения гражданам Украины приезжать в страну для сбора клубники.

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