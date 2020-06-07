Украина Приметы на Троицу: что можно и нельзя делать 7 июня 2020

2020-06-07 10:00 8790
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День святой Троицы отмечают на 50 день после Пасхи.

В это воскресенье, 7 июня, христиане восточного обряда будут отмечать один из самых важных праздников, - День святой Троицы, который также называют Пятидесятницей. У праздника нет четко установленной даты, его отмечают на 50 день после Пасхи.

История праздника Троицы

Согласно Евангелию, на Пятидесятницу апостолы собрались в Иерусалиме, как велел им Христос перед вознесением. Они собрались в одном из верхних помещений дома на холме Сион. По преданиям, именно там прошла последняя трапеза Иисуса с учениками, известная как Тайная вечеря.

Кроме апостолов в доме также присутствовала Матерь Божья и другие верующие. Им было явлено видимым образом Третье Лицо Святой Троицы: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени.

Схождение Святого духа описывают как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов. После этого они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, неизвестных им ранее, языках.

Что нельзя делать в День святой Троицы

В этот день нельзя выполнять никакую тяжелую работу. В старину, в День Троицы не рубили дрова, не работали в огороде и не выполняли другую работу. Считалось, что у пахаря может погибнуть скотина, а у всей деревни град и дождь могли уничтожить посевы.

Стоит помнить, что суть запрета работы на Троицу не в том, что работа греховна, в том, чтобы человек задумался о духовном и не отвлекался на посторонние вещи.

На Троицу не принято ходить на кладбища, усопших поминали в предыдущий день, Родительскую субботу. Праздник Святой Троицы символизирует жизнь и любовь, в нем нет места для печали.

На Троицу нельзя купаться. Считалось, что тот, кто пойдет в водоем в этот день, обязательно утонет. Запрет действовал всю Троицкую неделю, мыться в бане можно только на четвертый день после Троицы.

В День святой Троицы запрещено венчаться. Считается, что браки, заключенные в этот день, не будут счастливыми. А вот свататься на Троицу можно и нужно, считается, что тогда семейная жизнь будет полна любви и взаимопонимания.

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