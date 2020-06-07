Коронавирус Правила получения субсидий изменились, украинцам дали важное разъяснение: «всего за 10 дней…»

2020-06-07 10:30 912
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Субсидии станут доступны для большего числа украинцев

В связи с карантином в Минсоцполитики были внесены изменения, по которым субсидии полагаются все безработным, которые состоят на учете в центре занятости. Подробностями изменений поделился заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире канала «Украина 24».

На фоне карантина число безработных в Украине резко подскочило. Так, по данным Торгово-промышленной палаты, оно составляет 13,7%-15,4% от работоспособного населения.

По словам Музыченко, правила получения субсидии основаны на изучении дохода гражданина за предыдущие 6 месяцев, однако в период карантина многие украинцы лишились возможности работать, поэтому данные правила были откорректированы еще в конце марта.

Так, при получении субсидии для безработных, которые оформили соответствующее пособие, теперь учитываются доходы в размере этого пособия.

«Есть процедура изучения имущественного и материального положения получателя субсидий. Есть определенный срок, в который рассматриваются документы. Это 10 дней. Если решение предусматривает определенные обстоятельства, например, у человека две машины, две квартиры, но потерянный доход, это все должен определить инспектор», - рассказал Музыченко.

Он уточнил, что в целом между подачей обращения и получением выплат может пройти примерно 10 дней.

Ранее в Минэнерго заявили, что нормы, касающиеся потребления газа без счетчиков, занижены. Поэтому теперь предлагается, повысить норматив и, таким образом, людям будет выгоднее устанавливать газовые счетчики. Кроме того, у кого нет приборов учета будут отказывать в субсидиях. 

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