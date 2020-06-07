Коронавирус Не знаю, что он там купил: Зеленский прокомментировал историю со странными закупками Степанова

2020-06-07 11:00 339

В субботу, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет претензий к министру здравоохранения Максиму Степанову. Он убежден, что ведомство не могло закупить китайские защитные костюмы для медиков вдвое дороже аналогичных украинских. Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами в резиденции Залесье, сообщает Украинская правда.

Известно, что на вопрос о закупке костюмов по завышенным ценам Зеленский сказал, что не знает, "что он там купил", однако выразил уверенность, что Степанов не мог так поступить.

"Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Только давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать" – отметил президент и добавил, что пока не имеет замечаний к работе министра.

В то же время Зеленский рассказал, что Степанов не может взяться за структурные изменения в Минздраве из-за ситуации с коронавирусом.

"Долгое время мы ссоримся со Степановым, нормально, конструктивно-за того, что Минздрав бюрократически настолько сложный и неповоротливый, что он не может нормально ничего быстро закупать. Так было много лет. Честно скажу, никто из нас, и Степанов еще не может добежать к структурным изменениям в Минздраве. Потому что он каждый день что-то там делает", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, вскоре все министерства должны представить свои презентации.

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", – заявил он.

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