В Украине упала смертность от коронавируса, но и выздоровевших стало меньше

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья 8 июня, количество выздоровевших за минувшие сутки снизилось на сотню - с 242 до 141. Также за сутки снизилась смертность - 9 (днем ранее - 11).
За все время в Украине коронавирус обнаружили у 27 462 человек, 12 195 из них выздоровели, 797 - умерли.
В МОЗ скачок заболеваемости в последнее время объясняют тем, что украинцы восприняли ослабление ограничений как полную отмену карантина.
Напомним, до 22 июня в Украине действует так называемый адаптивный карантин. Однако в Кабмине завили, что дату могут пересмотреть из-за роста числа заболевамости COVID.
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