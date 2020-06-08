Коронавирус В Украине упала смертность от коронавируса, но и выздоровевших стало меньше

2020-06-08 14:12 225
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Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья 8 июня, количество выздоровевших за минувшие сутки снизилось на сотню - с 242 до 141. Также за сутки снизилась смертность - 9 (днем ранее - 11).

За все время в Украине коронавирус обнаружили у 27 462 человек, 12 195 из них выздоровели, 797 - умерли.

В МОЗ скачок заболеваемости в последнее время объясняют тем, что украинцы восприняли ослабление ограничений как полную отмену карантина.

Напомним, до 22 июня в Украине действует так называемый адаптивный карантин. Однако в Кабмине завили, что дату могут пересмотреть из-за роста числа заболевамости COVID.

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