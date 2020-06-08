Коронавирус Раскрыты новые данные о Covid-19 в областях Украины - два самых опасных региона

2020-06-08 12:16 573
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В Украине зафиксировано уже 27 462 случая заболевания коронавирусом. По данным СНБО страны, за последние сутки зафиксировали 463 новых случаев Covid-19. Всего от китайского коронавируса нового типа погибли 797 украинцев, еще 12 195 человек уже выздоровели.

Статистика заражения коронавирусом областей Украины:

  • Винницкая область — 1150
  • Волынская область — 1079
  • Днепропетровская область — 971
  • Донецкая область — 231*
  • Житомирская область — 897
  • Закарпатская область — 1386
  • Запорожская область — 496
  • Ивано-Франковская область — 1582
  • Кировоградская область — 559
  • г. Киев — 3490
  • Киевская область — 1812
  • Львовская область — 2162
  • Луганская область — 54*
  • Николаевская область — 309
  • Одесская область — 1002
  • Полтавская область — 274
  • Ровенская область — 2071
  • Сумская область — 193
  • Тернопольская область — 1294
  • Харьковская область — 1287
  • Херсонская область — 179
  • Хмельницкая область — 518
  • Черновицкая область — 3698
  • Черкасская область — 469
  • Черниговская область — 299

*Точные данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

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