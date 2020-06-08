Раскрыты новые данные о Covid-19 в областях Украины - два самых опасных региона
2020-06-08 12:16 573
В Украине зафиксировано уже 27 462 случая заболевания коронавирусом. По данным СНБО страны, за последние сутки зафиксировали 463 новых случаев Covid-19. Всего от китайского коронавируса нового типа погибли 797 украинцев, еще 12 195 человек уже выздоровели.
Статистика заражения коронавирусом областей Украины:
- Винницкая область — 1150
- Волынская область — 1079
- Днепропетровская область — 971
- Донецкая область — 231*
- Житомирская область — 897
- Закарпатская область — 1386
- Запорожская область — 496
- Ивано-Франковская область — 1582
- Кировоградская область — 559
- г. Киев — 3490
- Киевская область — 1812
- Львовская область — 2162
- Луганская область — 54*
- Николаевская область — 309
- Одесская область — 1002
- Полтавская область — 274
- Ровенская область — 2071
- Сумская область — 193
- Тернопольская область — 1294
- Харьковская область — 1287
- Херсонская область — 179
- Хмельницкая область — 518
- Черновицкая область — 3698
- Черкасская область — 469
- Черниговская область — 299
*Точные данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
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