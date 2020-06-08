Коронавирус Раскрыты новые данные о Covid-19 в областях Украины - два самых опасных региона

2020-06-08 12:16 573

В Украине зафиксировано уже 27 462 случая заболевания коронавирусом. По данным СНБО страны, за последние сутки зафиксировали 463 новых случаев Covid-19. Всего от китайского коронавируса нового типа погибли 797 украинцев, еще 12 195 человек уже выздоровели.

Статистика заражения коронавирусом областей Украины:

Винницкая область — 1150

Волынская область — 1079

Днепропетровская область — 971

Донецкая область — 231 *

Житомирская область — 897

Закарпатская область — 1386

Запорожская область — 496

Ивано-Франковская область — 1582

Кировоградская область — 559

г. Киев — 3490

Киевская область — 1812

Львовская область — 2162

Луганская область — 54*

Николаевская область — 309

Одесская область — 1002

Полтавская область — 274

Ровенская область — 2071

Сумская область — 193

Тернопольская область — 1294

Харьковская область — 1287

Херсонская область — 179

Хмельницкая область — 518

Черновицкая область — 3698

Черкасская область — 469

Черниговская область — 299

*Точные данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

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