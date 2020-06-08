Коронавирус 10 июня украинцев ждет новый этап выхода из карантина - что изменится

2020-06-08 14:41 198
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В Минздраве допускают, что с 10 июня в Украине могут возобновить работу базы отдыха, санаторные комплексы и профилактории.  Правда, это возможно только в тех регионах, где позволяет эпидситуация.

"Все эти базы могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже разработаны, все есть на сайте министерства", - заявил сегодня глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Напомним, 10 июня в Украине запланирован следующий этап выхода из карантина, но к нему готовы не все регионы.

Таким образом, открыть базы отдыха будет разрешено только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап ослабления карантинных ограничений.

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