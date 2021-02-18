Украина Адаптивный карантин: в каких случаях школы будут немедленно переводить на дистанционку

2021-02-18 15:46

В Минобразования дали разъяснения о том, как будут работать школы и детские сады во время адаптивного карантина, который вступит в силу вближайшие дни.

Как сообщил глава министерства науки и образования Сергей Шкарлет, в Украине будет запрещено посещение учреждений образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учеников и персонала.

Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) при участии более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей. При этом если регион попадет в красную зону, то работа детсадов, спецзаведений образования и начальных классов продолжится. Для всех остальных безоговорочно вводится дистанционное обучение. 

Напомним, в Украине снова начнет действовать адаптивный карантин, который власти продлили до конца апреля. Уже  со следующей недели на всей территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидопасности, который станет базовым.

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