Украина Адаптивный карантин: в каких случаях школы будут немедленно переводить на дистанционку

2021-02-18 15:46

В Минобразования дали разъяснения о том, как будут работать школы и детские сады во время адаптивного карантина, который вступит в силу вближайшие дни.

Как сообщил глава министерства науки и образования Сергей Шкарлет, в Украине будет запрещено посещение учреждений образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учеников и персонала.

Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) при участии более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей. При этом если регион попадет в красную зону, то работа детсадов, спецзаведений образования и начальных классов продолжится. Для всех остальных безоговорочно вводится дистанционное обучение.

Напомним, в Украине снова начнет действовать адаптивный карантин, который власти продлили до конца апреля. Уже со следующей недели на всей территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидопасности, который станет базовым.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире