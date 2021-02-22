Коронавирус Как будут работать школы при адаптивном карантине: рекомендации МОН

2021-02-22 19:00

Со среды, 24 февраля, в Украине будет действовать "желтая зона" адаптивного карантина. Стало известно, как должны работать школы в этих условиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки.