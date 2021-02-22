Как будут работать школы при адаптивном карантине: рекомендации МОН

Со среды, 24 февраля, в Украине будет действовать "желтая зона" адаптивного карантина. Стало известно, как должны работать школы в этих условиях.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки.
Сообщается, что с 24 февраля на всей Украине устанавливается "желтая зона" адаптивного карантина, которая предусматривает запрет:
Если в регионе устанавливается "красная зона", то запрещается посещение школ для всех, кроме учеников 1-4 классов.
При организации дистанционного обучения школа должна действовать в интересах ребенка. Такой процесс предусматривает регулярное взаимодействие учителей с учениками.
Также школы обязаны регулярно отслеживать результаты обучения.
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