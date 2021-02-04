Адаптивный карантин в Украине может растянуться до конца 2021 года - раскрыты реальные планы Кабмина

В украинском правительстве уже подтвердили, что адаптивный карантин в стране планируют продлить до 30 апреля. Причем, эта дата еще совсем не окончательная, вероятнее всего, будет принято решение и о дальнейшем продлении карантинных ограничений.
"Карантин мы будет продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится…
Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом", - заявил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи в Европейской бизнес ассоциации.
Премьер рассчитывает, что коронавирус в Украине смогут победить уже в этом году.
"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - заявил он.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ:
"Зеленая" зона предусматривает:
В "желтой" зоне (+ограничения "зеленой") запрещено:
В "оранжевой" зоне (+ограничения "желтой") запрещены:
В "красной" зоне (+ограничения "оранжевой") запрещены:
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