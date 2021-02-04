Коронавирус Адаптивный карантин в Украине может растянуться до конца 2021 года - раскрыты реальные планы Кабмина

2021-02-04 12:16

В украинском правительстве уже подтвердили, что адаптивный карантин в стране планируют продлить до 30 апреля. Причем, эта дата еще совсем не окончательная, вероятнее всего, будет принято решение и о дальнейшем продлении карантинных ограничений. 

"Карантин мы будет продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится…

Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом", - заявил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи в Европейской бизнес ассоциации.

Премьер рассчитывает, что коронавирус в Украине смогут победить уже в этом году.

"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - заявил он.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ:

"Зеленая" зона предусматривает:

  • пребывание в общественных местах в масках или респираторах
  • проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м
  • кинотеатры с заполненностью на 50%
  • количество пассажиров в общественном транспорте ограничено количеством сидячих мест

В "желтой" зоне (+ограничения "зеленой") запрещено:

  • посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют кризисные услуги.

В "оранжевой" зоне (+ограничения "желтой") запрещены:

  • деятельность заведений размещения туристов (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей
  • работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время
  • плановые госпитализации в больницах
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры
  • прием новых смен в детских лагерях
  • ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек

В "красной" зоне (+ограничения "оранжевой") запрещены:

  • работа общественного транспорта
  • посещение учебных заведений
  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов

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