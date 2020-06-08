Украина Жарче, чем в Египте: температура в Украине может подскочить до +40

2020-06-08 18:00 342
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Температура в июне может подскочить до отметки в 39°С, но погода в течении месяца будет нестабильной. Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.

По словам метеоролога, жаркая погода, которая резко пришла на смену аномально низкой температуре, как для июня, выяснить, надолго задержится.

Согласно характеристике Гидрометцентра Украины, по сравнению с маем в июне чаще можно будет наблюдать грозы, град, шквалы, сильные дожди и ливни.

В то же время, по данным Гидрометцентра, температура в июне может подняться до рекордных +39° градусов.

"Поэтому не забывайте пить воду и носить головные уборы. Эта неделя в Украине обещает быть жаркой", - говорится в сообщении.

Для сравнения, по данным портала "Синоптик", температура воздуха на курортах в Египте держится в пределах +35 градусов.

Напомним, по данным синоптиков, во вторник, 9 июня, в Украине температура приблизится к рекордному в этом году показателю. На завтра прогнозируют жару до +32, а в некоторых областях столбики термометров поднимутся до +35 по Цельсию.

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