Коронавирус Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом

2020-06-08 22:00 315
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал страны, в которые этим летом смогут полететь отдыхать украинцы.

Об этом он рассказал в эфире “Завтрак з 1+1”.

“Мы планируем открывать авиасообщение от 15 июня, но, конечно, мы можем открыться, но надо, чтобы наши партнеры тоже открылись. Поэтому мы сейчас ведем переговоры со странами, чтобы они открывались для нас и чтобы наши самолеты могли уже регулярно иметь рейсы”, – сказал министр.

Также Кулеба назвал страны, с которыми ведутся переговоры.

“Мы уже поговорили с Турцией, и она уже готова принимать украинских туристов. Работаем с Грецией, с Испанией. То есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев”, – отметил он.

Однако Кулеба акцентировал, что в Испании “ непростая пандемиологическая ситуация, поэтому они перенесли открытие”.

“Но мы исходим из того, что в целом за вторую половину июня страны будут принимать решения о том, когда и на каких условиях открываться. Поэтому, в принципе, мы постепенно будем рассчитывать на возобновление авиасообщения уже в течение июля-августа”, – подытожил министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко

2020-06-06 15:00 981

Украинцы смогут посещать Грецию с июля: озвучено условие

2020-06-06 12:30 759

МИД Украины сделал неожиданное заявление по особому статусу Донбасса и Крыма

2020-06-04 09:41 6480

Врач назвала главную опасность аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

2020-06-01 20:00 747

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом

2020-06-08 22:00 315

Названа дата открытия КПВВ на Донбассе

2020-06-08 21:30 243

В Украине планируют возобновить работу базы отдыха

2020-06-08 21:00 234

"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок

2020-06-08 20:00 285
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом 2020-06-08 22:00 315
Названа дата открытия КПВВ на Донбассе 2020-06-08 21:30 243
В Украине планируют возобновить работу базы отдыха 2020-06-08 21:00 234
"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок 2020-06-08 20:00 285

Лента

22:00 Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом
21:30 Названа дата открытия КПВВ на Донбассе
21:00 В Украине планируют возобновить работу базы отдыха
20:30 Илон Маск назвал главной целью его компании полеты на Луну и Марс
20:00 "Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок
19:30 Курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен..."
19:00 7 признаков, что человек мог переболеть коронавирусом до пандемии
18:30 Просроченные штрафы. Как не платить дважды за одно и то же нарушение
18:00 Жарче, чем в Египте: температура в Украине может подскочить до +40
17:30 Под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада