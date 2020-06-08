Коронавирус Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом

2020-06-08 22:00 315

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал страны, в которые этим летом смогут полететь отдыхать украинцы.

Об этом он рассказал в эфире “Завтрак з 1+1”.

“Мы планируем открывать авиасообщение от 15 июня, но, конечно, мы можем открыться, но надо, чтобы наши партнеры тоже открылись. Поэтому мы сейчас ведем переговоры со странами, чтобы они открывались для нас и чтобы наши самолеты могли уже регулярно иметь рейсы”, – сказал министр.

Также Кулеба назвал страны, с которыми ведутся переговоры.

“Мы уже поговорили с Турцией, и она уже готова принимать украинских туристов. Работаем с Грецией, с Испанией. То есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев”, – отметил он.

Однако Кулеба акцентировал, что в Испании “ непростая пандемиологическая ситуация, поэтому они перенесли открытие”.

“Но мы исходим из того, что в целом за вторую половину июня страны будут принимать решения о том, когда и на каких условиях открываться. Поэтому, в принципе, мы постепенно будем рассчитывать на возобновление авиасообщения уже в течение июля-августа”, – подытожил министр.

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