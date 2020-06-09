В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Об этом сообщил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
Чиновник опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина.
Ключевые правила, которые остались в новом постановлении:
В тексте постановления нет требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые присутствовали в предыдущих нормах.
Также обязательный термоскрининг при входе на рынок теперь предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.
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