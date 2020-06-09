Коронавирус В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

2020-06-09 08:40 48

В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Об этом сообщил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

Чиновник опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина.

Ключевые правила, которые остались в новом постановлении:

Допуск работников на рынок после термоскрининга

На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка

Допуск на рынок только в защитной маске

Проведение дезинфекции поверхностей

Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах

В тексте постановления нет требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые присутствовали в предыдущих нормах.

Также обязательный термоскрининг при входе на рынок теперь предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.

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