Коронавирус Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве

2020-06-09 10:39 270
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, за прошедшие сутки в столице число зараженных коронавирусом увеличилось на 33 человека. Среди них 1 медик. Двое больных умерли. Всего 3523 зараженных.

 

За минувшие сутки в Киеве заболели:

  • 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет
  • 12 мужчин от 19 до 73 лет
  • 1 мальчик, которому 9 лет

В больницы  были госпитализированы 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Поправились за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.

Больше всего случаев заражения за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве растет чисто инфицированных Covid-19 - самые опасные районы

2020-06-08 10:42 438

Из-за вспышки коронавируса Кличко пригрозил снова закрыть общественный транспорт

2020-06-05 16:31 777

В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

2020-06-05 13:44 582

Кличко раскрыл печальную статистику по Covid в Киеве - данные по районам

2020-06-04 12:43 732

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса

2020-06-09 14:10 117

Это заявление Зеленского о коронавирусе стало полной неожиданностью для всех

2020-06-09 13:11 306

Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве

2020-06-09 10:39 270

За неделю до открытия авиасообщения в Турции выявлены новые очаги коронавируса

2020-06-09 10:14 288
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса 2020-06-09 14:10 117
Это заявление Зеленского о коронавирусе стало полной неожиданностью для всех 2020-06-09 13:11 306
Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве 2020-06-09 10:39 270
За неделю до открытия авиасообщения в Турции выявлены новые очаги коронавируса 2020-06-09 10:14 288

Лента

14:45 Новым тренером турецкого "Фенербахче" может стать Сергей Ребров
14:10 Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса
13:42 Доллар в Украине подешевел, а евро снова ощутимо дорожает
13:11 Это заявление Зеленского о коронавирусе стало полной неожиданностью для всех
фото 12:43 Под Днепром взорвали квартиру бывшего нардепа, есть пострадавшие
12:16 Сегодня руководство МВФ решает, получит ли Киев 5 млрд долларов кредита
11:41 Зеленский подал в Раду законопроект о референдуме по земельному вопросу
11:15 Сепаратисты Донбасс применили запрещенное оружие, ранен украинский солдат
10:39 Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве
10:14 За неделю до открытия авиасообщения в Турции выявлены новые очаги коронавируса