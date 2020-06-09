Коронавирус Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве

2020-06-09 10:39 270

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, за прошедшие сутки в столице число зараженных коронавирусом увеличилось на 33 человека. Среди них 1 медик. Двое больных умерли. Всего 3523 зараженных.

За минувшие сутки в Киеве заболели:

20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет

12 мужчин от 19 до 73 лет

1 мальчик, которому 9 лет

В больницы были госпитализированы 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Поправились за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.

Больше всего случаев заражения за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире