Коронавирус Это заявление Зеленского о коронавирусе стало полной неожиданностью для всех

2020-06-09 13:11 309
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Президент Владимир Зеленский заявляет, что хотел заразиться коронавирусом, но от этой идеи отказались. Об этом он рассказал в интервью УП.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - говорит Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что от такой идеи все же отказались. "Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский.

И добавил, что его не простила бы семья. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

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