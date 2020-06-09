Коронавирус Коронакризис: Украина и Европа столкнулись с невиданной безработицей

2020-06-10 11:14 264
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По состоянию на начало июня в нашей стране только официально зарегистрировали свыше 510 тыс. безработных. Однако реальное количество безработных в мае составило примерно 2,5-2,8 млн украинцев При этом с начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось.

"Почувствовала это и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников", - сообщает "24 канал".

Так, около 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за пандемии. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Понятно, что Украина не будет выплачивать дотации польским компаниям, чтобы те не увольняли украинцев", – рассказывает эксперт Алексей Кущ.

В Испании, которая стала одним из очагов распространения коронавируса, уровень безработицы тоже стремительно растет. Количество фактически безработных в Испании достигло 3,8 млн человек по состоянию на начало мая. Из них почти 300 тыс. только за один месяц потеряли работу.

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