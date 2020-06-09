Коронавирус В психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

2020-06-09 19:30 108

В Черкасской области в Золотоношском психоневрологическом интернате зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар на своей странице в Facebook.

«Вспышка возникла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную на ковид сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных», - рассказал глава Черкасской ОГА.

По информации Романа Боднара, были обследованы 26 человек, у 21 подопечного психоневрологического интерната выявили позитивный на COVID-19 результат.

«Проводится эпидрасследовние, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования в соответствии с компетенцией», - проинформировал глава Черкасской ОГА.

На сегодняшний день в психоневрологическом интернате проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных. Госпитализированных в учреждения здравоохранения нет.

Роман Боднар также отметил, что на территории Золотоношского психоневрологического интерната усилены карантинные мероприятия, а сотрудники и подопечные круглосуточно будут находиться в учреждении. За ними будет осуществляться динамичное наблюдение врачами.

По информации главы Черкасской облгосадминистрации, в регионе зафиксировано 490 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай – за минувшие сутки. При этом 370 человек из числа зараженных COVID-19 уже выздоровели.

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