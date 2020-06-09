Коронавирус Паника в Польше: заробитчане из Украины готовы массово переезжать в Германию

2020-06-09 22:00 750
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Польские работодатели пытаются удержать украинцев при помощи дополнительных бонусов.

61% украинских заробитчан готовы снова вернуться на работу в Польшу, а трудоустраивать их готова каждая десятая фирма в Польше.

Как сообщает Yavp.pl, об этом свидетельствуют данные нового исследования польского рынка труда от Personnel Service.

Также отмечается, что значительная часть украинских заробитчан готова одновременно бросать работу в Польше и переезжать в Германию.

На сегодня трудовых мигрантов из Украины трудоустраивают 34% крупных работодателей в Польше. Более трети из них (36%) опасаются, что украинцы таки поедут на работу в Германию, поскольку вариант с выездом декларируют 4 из 10 украинских работников в Польше.

Ситуация настолько серьезная, что 28% польских работодателей готовы платить украинцам больше, чем полякам за ту же работу на той же должности. Во второй половине 2019 таких было значительно меньше: 17%.

Пока только каждый 5-й работник из Украины зарабатывает в Польше 21 зл./ч.

В то же время почти каждая вторая фирма предлагает минимальную ставку или незначительно выше: 17-18 зл./ч.

Более 3 тыс. злотых на руки в месяц зарабатывает чуть больше 18% украинцев, а в более 70% случаев украинцы в Польше работают на должностях низшего уровня.

При этом работодатели часто предлагают трудовым мигрантам из Украины дополнительные бонусы: помощь в легализации и получении социальных выплат или предоставления бесплатного жилья.

О том - какие зарплаты готовы платить украинском в Германии, польское издание не сообщает.

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