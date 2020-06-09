Коронавирус В Крыму растет число больных с коронавирусом: что известно о новых случаях

2020-06-09 20:30 270

В оккупированном Крыму, где из-за коронавируса уже провалили курортный сезон, возросло число заболевших COVID-19. Опасную инфекцию на полуострове подхватили 457 человек. Об этом заявил подконтрольный Москве "глава" Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, только за минувшие сутки, 8 июня, в Крыму подтвердили 11 новых случаев коронавируса. 10 из них обнаружили во время эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, а 1 – когда больной обратился к медикам.

Как рассказал заместитель "главы" так называемого "Роспотребнадзора по Крыму" Дмитрий Крутиков, три новых случая нашли в Симферополе, пять – в Феодосии. Остальные больные оказались моряками судна, которое стоит на якорной стоянке в Керчи. Они прибыли из России (Краснодарский край).

С начала эпидемии в Крыму удалось вылечить 324 человек, а жизни 14 крымчан спасти не удалось. Примечательно, что в Севастополе COVID-19 заболели 177 человек.

Напомним, в Крыму намеренно искажают статистику летальности и заболеваемости COVID-19. Таким образом оккупанты хотят продолжить ослабление карантинных ограничений.

Ранее мы уже сообщали, что в Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

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