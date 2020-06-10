Коронавирус Как происходит пропуск граждан в аннексированный Крым и на Донбасс

2020-06-10 13:45 162
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Из-за пандемии коронавируса Украина впервые в истории была вынуждена закрыть свои границы. Это касается и админграницы с аннексированным Крымом и временно неподконтрольными территориями Донбасса. Сейчас страна поэтапно выходит из жесткого карантина и с учетом эпидситуации, КПП начинают свою работу. 

Аннексированный Крым

Сегодня уже можно попасть на временно оккупированный полуостров. Распоряжение правительства которое действует до 22 июня 2020 года предусматривает такую возможность. Несмотря на временное прекращение работы КПВВ, украинцы и члены их семей, зарегистрированные в Крыму, могут пересечь админграницу на ВОТУ Крым.

Граждане Украины, зарегистрированные на подконтрольной украинской власти территории, могут выехать из оккупированного полуострова.

А вот выезд с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Временно неподконтрольные территории Донбасса

В районе ООС с сегодняшнего дня открывты пункты пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская". Когда откроют остальные КПВВ на Донбассе - неизвестно.

Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 11:00 до 14:00:

  • для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово"; 
  • для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Во время въезда на подконтрольную Украине территорию будут проводить температурный скрининг, люди обязательно должны находиться в защитных масках или респираторах.

"Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій дома", или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины № 392 от 20.05.2020", - сообщили в штабе ООС.

От мер обязательной самоизоляции или обсервации будут освобождены граждане, которые пересекают линию разграничения для участия в здаче тестирования с ВНО и лица, которые их сопровождают.

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