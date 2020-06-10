Коронавирус Карантинные ограничения сегодня не отменили в шести областях и Киеве

2020-06-10 13:11 177
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня в Украине отменят ряд карантинных ограничений. Что именно разрешено с этого дня рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

Перейти к новым ослаблениям не могут шесть областей - Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая область, а также Киев.

В этих регионах несоответствует показатель инцидентности 12 человек на 100 000 населения.

Условия МОЗ для проведения культурных мероприятий.

  • температурный скрининг на входе для всех
  • обработка рук на входе антисептиком
  • запрет фанзон и других скоплений людей, которые не позволят соблюдать социальной дистанции
  • контроль билетов на входе должен по возможности проходить через сканирование штрих-кодов
  • в помещении и на открытом воздухе должно находиться одно лицо на 5 м общего помещения или огражденной территории
  • посетители должны быть в защитных масках
  • если посетителей будут размещать на сидячих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей

Новые правила работы отелей, гостинниц и прочих заведений по размещению:

  • онлайн регистрация
  • по возможности питания в номерах или на открытых террасах (в случае, если питание происходит и помещении, то необходимо, чтобы расстояние между столами была 1,5 м и за каждым столом сидели не более 4 человек).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МОЗ изменил правила выписки зараженных Covid - уже достаточно одного теста

2020-06-10 15:14 72

Сегодня в Украине начался новый этап выхода из карантина - какие запреты отменят

2020-06-10 12:10 261

Число зараженных в Украине приближается к 30 тысячам, смертность резко возросла

2020-06-10 11:42 192

Британия ужесточила условия для туристов, введены огромные штрафы

2020-06-10 10:15 255

Еще новости в разделе "Коронавирус"

МОЗ изменил правила выписки зараженных Covid - уже достаточно одного теста

2020-06-10 15:14 72

Как происходит пропуск граждан в аннексированный Крым и на Донбасс

2020-06-10 13:45 162

Карантинные ограничения сегодня не отменили в шести областях и Киеве

2020-06-10 13:11 177

Сегодня в Украине начался новый этап выхода из карантина - какие запреты отменят

2020-06-10 12:10 261
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

МОЗ изменил правила выписки зараженных Covid - уже достаточно одного теста 2020-06-10 15:14 72
Как происходит пропуск граждан в аннексированный Крым и на Донбасс 2020-06-10 13:45 162
Карантинные ограничения сегодня не отменили в шести областях и Киеве 2020-06-10 13:11 177
Сегодня в Украине начался новый этап выхода из карантина - какие запреты отменят 2020-06-10 12:10 261

Лента

15:14 МОЗ изменил правила выписки зараженных Covid - уже достаточно одного теста
14:41 В ГБР заявили, что вручили подозрение Порошенко. Готовится арест пятого президента
14:12 Шмыгаль заявил, что экономика Украины уже начала восстанавливаться
13:45 Как происходит пропуск граждан в аннексированный Крым и на Донбасс
13:11 Карантинные ограничения сегодня не отменили в шести областях и Киеве
12:43 Доллар в Украине снова начал дорожать - курс приближается к 27 грн
12:10 Сегодня в Украине начался новый этап выхода из карантина - какие запреты отменят
11:42 Число зараженных в Украине приближается к 30 тысячам, смертность резко возросла
11:14 Коронакризис: Украина и Европа столкнулись с невиданной безработицей
10:41 Первый транш кредита МВФ: Украина получит 2,1 млрд долларов уже завтра