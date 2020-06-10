Коронавирус Карантинные ограничения сегодня не отменили в шести областях и Киеве

2020-06-10 13:11 177

Сегодня в Украине отменят ряд карантинных ограничений. Что именно разрешено с этого дня рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

Перейти к новым ослаблениям не могут шесть областей - Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая область, а также Киев.

В этих регионах несоответствует показатель инцидентности 12 человек на 100 000 населения.

Условия МОЗ для проведения культурных мероприятий.

температурный скрининг на входе для всех

обработка рук на входе антисептиком

запрет фанзон и других скоплений людей, которые не позволят соблюдать социальной дистанции

контроль билетов на входе должен по возможности проходить через сканирование штрих-кодов

в помещении и на открытом воздухе должно находиться одно лицо на 5 м общего помещения или огражденной территории

посетители должны быть в защитных масках

если посетителей будут размещать на сидячих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей

Новые правила работы отелей, гостинниц и прочих заведений по размещению:

онлайн регистрация

по возможности питания в номерах или на открытых террасах (в случае, если питание происходит и помещении, то необходимо, чтобы расстояние между столами была 1,5 м и за каждым столом сидели не более 4 человек).

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