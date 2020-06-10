Коронавирус Число зараженных в Украине приближается к 30 тысячам, смертность резко возросла

2020-06-10 11:42 195

За минувшие сутки в Украине выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом. Также за последние сутки 357 человек выздоровели, по сравнению с 217 накануне. Однако умерли от COVID-19 23 человека (вчера летальных случаев зафиксировано 13).

Всего за время пандемии в стране заразились 28 381, из них 833 не выжили, еще 12 769 пациентов сумели выздороветь.

Сколько подтвержденных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 1192 случая

Волынская область - 1214

Днепропетровская область - 973

Донецкая область - 246

Житомирская область - 973

Закарпатская область - 1448

Запорожская область - 502

Ивано-Франковская область - 1622

Кировоградская область - 562

Киев - 3580

Киевская область - 1865

Львовская область - 2289

Луганская область - 54

Николаевская область - 309

Одесская область - 1028

Полтавская область - 276

Ровенская область - 2122

Сумская область - 198

Тернопольская область - 1313

Харьковская область - 1338

Херсонская область - 179

Хмельницкая область - 520

Черновицкая область - 3757

Черкасская область - 501

Черниговская область - 320

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