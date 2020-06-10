Число зараженных в Украине приближается к 30 тысячам, смертность резко возросла
2020-06-10 11:42 195
За минувшие сутки в Украине выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом. Также за последние сутки 357 человек выздоровели, по сравнению с 217 накануне. Однако умерли от COVID-19 23 человека (вчера летальных случаев зафиксировано 13).
Всего за время пандемии в стране заразились 28 381, из них 833 не выжили, еще 12 769 пациентов сумели выздороветь.
Сколько подтвержденных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 1192 случая
- Волынская область - 1214
- Днепропетровская область - 973
- Донецкая область - 246
- Житомирская область - 973
- Закарпатская область - 1448
- Запорожская область - 502
- Ивано-Франковская область - 1622
- Кировоградская область - 562
- Киев - 3580
- Киевская область - 1865
- Львовская область - 2289
- Луганская область - 54
- Николаевская область - 309
- Одесская область - 1028
- Полтавская область - 276
- Ровенская область - 2122
- Сумская область - 198
- Тернопольская область - 1313
- Харьковская область - 1338
- Херсонская область - 179
- Хмельницкая область - 520
- Черновицкая область - 3757
- Черкасская область - 501
- Черниговская область - 320
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