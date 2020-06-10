Коронавирус Число зараженных в Украине приближается к 30 тысячам, смертность резко возросла

2020-06-10 11:42 195
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За минувшие сутки в Украине выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом. Также за последние сутки 357 человек выздоровели, по сравнению с 217 накануне. Однако умерли от COVID-19  23 человека (вчера летальных случаев зафиксировано 13).

Всего за время пандемии в стране заразились 28 381, из них 833 не выжили, еще 12 769 пациентов сумели выздороветь. 

Сколько подтвержденных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 1192 случая
  • Волынская область - 1214
  • Днепропетровская область - 973
  • Донецкая область - 246
  • Житомирская область - 973
  • Закарпатская область - 1448
  • Запорожская область - 502
  • Ивано-Франковская область - 1622
  • Кировоградская область - 562
  • Киев - 3580
  • Киевская область - 1865
  • Львовская область - 2289
  • Луганская область - 54
  • Николаевская область - 309
  • Одесская область - 1028
  • Полтавская область - 276
  • Ровенская область - 2122
  • Сумская область - 198
  • Тернопольская область - 1313
  • Харьковская область - 1338
  • Херсонская область - 179
  • Хмельницкая область - 520
  • Черновицкая область - 3757
  • Черкасская область - 501
  • Черниговская область - 320

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