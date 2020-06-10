Украина Автофиксация нарушений ПДД: украинцы устанавливают новые антирекорды на дорогах

2020-06-10 18:30 153

Камеры автоматической фиксации за минувшие сутки зафиксировали 37 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"37 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за минувшие сутки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что наибольшая скорость была у автомобиля Audi S6 с ДОУ BM638 *** - 199 км/ч. на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Также наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобили: Peugeot Partner ДОУ АА716 *** - 13 раз, Skoda Fabia ДОУ ВО357 *** - 9 раз, Hyundai Santa Fe ДОУ АВ085 *** - 8 раз.

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