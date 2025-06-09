Життя В одному з парків Києва 14-річний хлопчик зазнав численних травм, впавши з канатної дороги

2025-06-09 11:33

Підліток упав з канатної дороги в одному з парків в Дніпровського района Києва. Його госпіталізували з чисельними травмами. Про це розповіли на Facebook-сторінці столичної поліції.

"За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти. Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про інцидент поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення вимог законодавства з охорони праці.

Місцеві соцмережі опублікували відео з місця інциденту.