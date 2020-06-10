Зеленского наказали за нарушение карантина в кафе: первые подробности

Президента Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкую область.
Об этом сообщил сам президент во время общения со СМИ в Чернигове.
“Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали”, - обратился он к журналистам перед подходом к прессе.
3 июня Зеленский посетил кофейню в Хмельницком. Вместе с ним за одним столиком внутри кафе были по меньшей мере еще пять человек, в том числе первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Однако на тот момент правительством было запрещено предоставление услуг общественного питания в помещениях кафе и ресторанов. Такой запрет действовал до 5 июня. Принимать посетителей кафе и рестораны могли лишь на летних площадках.
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